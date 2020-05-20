Группа Little Big вошла в тройку лидеров «Евровидения-2020»
В этом году конкурс проходит в онлайн-режиме из-за коронавируса.
Фото: ВКонтакте @littlebigband
Популярная петербургская группа Little Big вошла тройку лидеров конкурса «Евровидение-2020». Об этом сообщает Live24.
Так как в этом году из-за эпидемии коронавируса многие концерты и мероприятия проходят в онлайн-режиме, то и конкурс «Евровидение-2020» состоялся в электронном формате. Он стартовал 12 мая.
Швейцария, Дания и Австралия решили провести отдельное голосование в интернете. Они выбирали победителей, учитывая количество просмотров клипов в социальных сетях. Также был проведен опрос зрителей и дополнительное голосование в интернете.
В итоге сформировалась тройка лидеров: первое место заняла группа из Исландии «Дади ог Гагнамагнид». Второе место фанаты отдали Little Big. В тройку лидеров также вошел литовский коллектив The Roop.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что клип Hypnodancer группы Little Big ворвался в ТОП-5 международного чарта YouTube.
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