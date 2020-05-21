Путин: Система образования РФ достойно выдержала испытания в условиях пандемии
Соответствующее заявление российский президент сделал в ходе совещания по вопросам системы образования в сложной эпидемиологической ситуации.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jochen Tack via www.imago-images, 5-tv.ru
Российская система образования достойно выдержала испытания, вызванные пандемией коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания, посвященного соответствующим вопросам.
Глава государства отметил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации образовательные организации получили опыт обучения школьников и студентов в дистанционном режиме, который, безусловно пригодится в будущем. Однако говорить о том, что онлайн-обучение сможет заменить очное, нельзя, уверен российский лидер.
Путин признал, что как преподаватели, так и ученики сталкивались с определенными проблемами из-за дистанционного образования. Поэтому в следующем учебном году должен быть осуществлен контроль знаний, полученных школьниками в текущем.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что всероссийский выпускной в вузах пройдет в онлайн-формате в первой декаде июля.
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