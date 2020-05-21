Российская система образования достойно выдержала испытания, вызванные пандемией коронавируса. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания, посвященного соответствующим вопросам.

Глава государства отметил, что из-за сложной эпидемиологической ситуации образовательные организации получили опыт обучения школьников и студентов в дистанционном режиме, который, безусловно пригодится в будущем. Однако говорить о том, что онлайн-обучение сможет заменить очное, нельзя, уверен российский лидер.

Путин признал, что как преподаватели, так и ученики сталкивались с определенными проблемами из-за дистанционного образования. Поэтому в следующем учебном году должен быть осуществлен контроль знаний, полученных школьниками в текущем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что всероссийский выпускной в вузах пройдет в онлайн-формате в первой декаде июля.