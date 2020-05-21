Самоизоляция самоизоляцией, а готовиться к летнему сезону давно пора! Сегодня о летнем отдыхе мечтают миллионы россиян, в том числе, и экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь.

В последние дни девушка буквально места себе не находит, причитая, как было бы хорошо пойти на пляж или модную вечеринку. К слову, Дарья даже начала демонстрировать поклонникам многочисленные наряды из собственного гардероба. Ну, чтобы хоть чем развлечь себя и людей. А вот последний пост в Instagram звезда посвятила… процедурам красоты.

Пынзарь выложила провокационное видео, где, позируя в алом купальнике, продемонстрировала необычный способ «освежить» лицо перед туристическим сезоном — 2020.

«А вы тоже патчи используете на все лицо? Или только под глаза?! Я вообще в этом году походу впервые в жизни буду загорелой. Балкон — форевер!» — подписала забавный ролик Дарья. (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред)

Instagram @darya_pinzar86

Несмотря на столь задорный настрой милой барышни, ее стремление поделиться с миром важной информацией, кажется, не оценили. «Верные» поклонники звезды внезапно начали осуждать ее «ужасную выходку» и «несовершенное тело».

«Ужас, как вульгарно!»

«Дарья, зачем так отклячивать пятую точку?! Понятно же, что не своя!»,

«М-да… И на что тут вообще смотреть? Как-то чересчур все откровенно…»

«Дарья подкачайте ножки! Верх большой, низ худой!» — обращались с советами к Пынзарь фолловеры.

Впрочем, сама Дарья отвечать остроумным поклонникам не стала. То ли потому, что привыкла к хейтерским атакам, то ли вправду задумалась…

Ранее 5-tv.ru рассказал, как проводит время в самоизоляции тоскующая Дарья Пынзарь.