«Ужас, как вульгарно!» — Пынзарь осудили в сети за «слишком откровенный» наряд
Звезда «Дома-2» мечтала похвастаться загаром, но столкнулась с полным непониманием.
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Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86
Самоизоляция самоизоляцией, а готовиться к летнему сезону давно пора! Сегодня о летнем отдыхе мечтают миллионы россиян, в том числе, и экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь.
В последние дни девушка буквально места себе не находит, причитая, как было бы хорошо пойти на пляж или модную вечеринку. К слову, Дарья даже начала демонстрировать поклонникам многочисленные наряды из собственного гардероба. Ну, чтобы хоть чем развлечь себя и людей. А вот последний пост в Instagram звезда посвятила… процедурам красоты.
Пынзарь выложила провокационное видео, где, позируя в алом купальнике, продемонстрировала необычный способ «освежить» лицо перед туристическим сезоном — 2020.
«А вы тоже патчи используете на все лицо? Или только под глаза?! Я вообще в этом году походу впервые в жизни буду загорелой. Балкон — форевер!» — подписала забавный ролик Дарья. (Орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред)
Несмотря на столь задорный настрой милой барышни, ее стремление поделиться с миром важной информацией, кажется, не оценили. «Верные» поклонники звезды внезапно начали осуждать ее «ужасную выходку» и «несовершенное тело».
«Ужас, как вульгарно!»
«Дарья, зачем так отклячивать пятую точку?! Понятно же, что не своя!»,
«М-да… И на что тут вообще смотреть? Как-то чересчур все откровенно…»
«Дарья подкачайте ножки! Верх большой, низ худой!» — обращались с советами к Пынзарь фолловеры.
Впрочем, сама Дарья отвечать остроумным поклонникам не стала. То ли потому, что привыкла к хейтерским атакам, то ли вправду задумалась…
Ранее 5-tv.ru рассказал, как проводит время в самоизоляции тоскующая Дарья Пынзарь.
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