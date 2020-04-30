«Некуда нафуфыриться»: тоскующая Пынзарь нарядилась в платье с декольте
Девушка в самоизоляции вспоминает о временах, когда можно было ходить на вечеринки.
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Фото, видео: Instagram @darya_pinzar86
Известная участница телепроекта «Дом-2» Дарья Пынзарь в самоизоляции затосковала по своим красивым нарядам и возможности в них выйти в свет. Чтобы как-то компенсировать чувство неудовлетворенности, она облачилась в вечернее платье с глубоким декольте дома.
«Если бы мне год назад сказали, что мне некуда будет „нафуфыриться“ и все мой наряды а-ля „Киркоров“ будут лежать, грустно поблескивая стразинками из самого дальнего угла гардеробки несколько месяцев подряд, я бы рассмеялась в лицо, сказав, что это несусветная чушь. А вот теперь вообще чуть-ли не в пижамах круглосуточно… А так хочу надеть каблучки и платье… эх!» —поделилась печалью звезда.
Поклонники принялись хвалить красотку, многие признавались, что испытывают похоже чувства, сидя дома без вечеринок.
«Во всех ты, душенька, нарядах хороша!»
«Русалочка!»
«Это прям в точку. Каждый день скучаю по платьям и туфлям»;
«Даша, ты супер даже в пижаме», — утешали девушку фолловеры.
Правда, не все поняли крик души Пынзарь. Многие пользователи саркастически отмечали, что у каждого свои проблемы, и хорошо, что ее беда заключается только в невозможности «выгулять» весеннюю коллекцию одежды.
Ранее 5-tv.ru писал, что в самоизоляции Дарья Пынзарь сняла нарощенные волосы.
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