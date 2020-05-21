Жители Новгородской области вышли на пикет в поддержку правоохранителей
Граждане вступились за полицейских, спасших детей от педофила.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, Telegram @readovkanews
Жители города Боровичи Новгородской области массово вышли на пикет в поддержку правоохранителей, задержавших педофила. Участники спонтанной акции протеста — родители пострадавших от действий насильника школьников. Очевидцы публикуют в сети кадры с места событий.
Известно, что в 2019 году трое сотрудников уголовного розыска — Павел Боровков, Эдгар Афанасьев и Дмитрий Александров, отыскали и задержали маньяка, умышленно нападавшего на маленьких детей и совершавшего над ними действия сексуального характера.
Личность подозреваемого в серии преступлений удалось установить достаточно быстро. Им оказался 54-летний Юрий Ившин. При задержании злоумышленник оказывал полицейским всяческое сопротивление, в результате чего оперативникам пришлось прибегнуть в силовым приемам, что, безусловно, было отмечено в протоколе.
Следствие по делу Ившина все еще длится — мужчине инкриминируют сразу три статьи. Понимая, что за такие проступки последует жестокое наказание, подозреваемый решил отомстить полицейским и написал на них заявление о побоях и вымогательстве крупной взятки. Следственный комитет не мог оставить показания задержанного без внимания и организовал проверку в отношении сотрудников угрозыска.
Ввиду некоторых обстоятельств по решению суда в среду, 20 мая, Александрова, Боровкова и Афанасьева заключили под стражу до выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Узнав об этом, родители пострадавших детей немедленно вышли к стенам госорганов с требованием освободить полицейских, спасших сотни детей от педофила.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодарском крае задержали педофила, домогавшегося до малолетних детей.
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