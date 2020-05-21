Домогавшийся до маленьких девочек педофил задержан в Краснодарском крае
В полицию обратилась мать одной из пострадавших, рассказав о действиях злоумышленника.
Фото: www.globallookpress.com
Мужчина по подозрению в противоправных действиях сексуального характера задержан в Белореченском районе Краснодарского края. По версии следствия, 53-летний предполагаемый злоумышленник домогался на пятилетней и четырехлетней девочек в поселке Восточный, причем, как рассказала мать одной из несовершеннолетних правоохранительным органам, делал это в заброшенном доме.
В настоящий момент личность подозреваемого установлена. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина родом из Карачаево-Черкесской республики, сейчас проживает в Белореченске.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по пункту «б» четвертой части статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что педофил домогался ребенка в московском кинотеатре.
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