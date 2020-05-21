Как решить проблему дефицита пресной воды в Крыму?

Потребность в питьевой воде проявилась шесть лет назад, когда Украина после присоединения полуострова к России перекрыла основной источник.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Roscosmos, 5-tv.ru

В Крыму может возникнуть дефицит питьевой воды. Этой зимой на полуострове было мало снега и запасов в источниках в два раза меньше, чем в прошлом году. Потребность в пресной воде проявилась шесть лет назад, когда Украина после присоединения Крыма к России перекрыла основной источник.

В этом году питьевой воды стало в два раза меньше, чем в прошлом. Крупнейшие водохранилища обмелели до критической отметки. Зима оказалась не очень щедрой на снег, не спасли и редкие дожди.

Но власти совместно с учеными нашли выход.

Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Мери Бадунц.

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