Как решить проблему дефицита пресной воды в Крыму?

В Крыму может возникнуть дефицит питьевой воды. Этой зимой на полуострове было мало снега и запасов в источниках в два раза меньше, чем в прошлом году. Потребность в пресной воде проявилась шесть лет назад, когда Украина после присоединения Крыма к России перекрыла основной источник.

В этом году питьевой воды стало в два раза меньше, чем в прошлом. Крупнейшие водохранилища обмелели до критической отметки. Зима оказалась не очень щедрой на снег, не спасли и редкие дожди.

Но власти совместно с учеными нашли выход.

Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Мери Бадунц.