Как решить проблему дефицита пресной воды в Крыму?
Потребность в питьевой воде проявилась шесть лет назад, когда Украина после присоединения полуострова к России перекрыла основной источник.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Roscosmos, 5-tv.ru
В Крыму может возникнуть дефицит питьевой воды. Этой зимой на полуострове было мало снега и запасов в источниках в два раза меньше, чем в прошлом году. Потребность в пресной воде проявилась шесть лет назад, когда Украина после присоединения Крыма к России перекрыла основной источник.
В этом году питьевой воды стало в два раза меньше, чем в прошлом. Крупнейшие водохранилища обмелели до критической отметки. Зима оказалась не очень щедрой на снег, не спасли и редкие дожди.
Но власти совместно с учеными нашли выход.
Подробности в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Мери Бадунц.
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