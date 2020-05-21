Свои сногсшибательные формы американской звезде Ким Кардашьян редко удается скрыть от глаз любопытствующих. А инстадива и не пытается — скорее, наоборот, к неудовольствию супруга, рэпера Канье Уэста. Особенно сложно удержаться от демонстрации своих форм, когда имеешь собственный бренд нижнего белья. Запуск бельевой марки Skims состоялся 10 сентября и принес бизнес-леди два миллиона долларов за первые минуты продаж.

В очередной публикации для Instagram Кардашьян продемонстрировала белый комплект утягивающего белья. Для большего эффекта красавица надела сходу привлекающие внимание ковбойские штаны — так называемые чапы. Для американских всадников эти штаны во время езды служат защитой от зарослей, укусов лошади, ушибов при падении.

Скакать верхом в штанах Ким не рекомендуется. Потому что у этих чапов нет «дна». Зато они прекрасно подчеркивают линию бикини, чем модель и воспользовалась.

Instagram @kimkardashian

Как уточняет KP.RU, в условиях пандемии и закрытия магазинов бизнес-леди делает ставку на онлайн-продажи своих коллекций. Для этого ей нужно ежедневно подстегивать внимание публики, и Ким с блеском это проделывает.

В одном из интервью в ноябре прошлого года 39-летняя Кардашьян заверяла, что пыталась специально одеваться менее сексуально, особенно на снимках для своих аккаунтов в социальных сетях. Но надолго звезду не хватило. И подписчики этому только рады. А муж смирился.

«И-и-и-е-е-е-ху-у-у!»

«Пожалуйста, умчи меня с собой»;

«Мой костюм на Хэллоуин в этом году»;

«Сумасшествие!» — отреагировали на фото подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Кардашьян показала идеальную фигуру в сексуальном боди.