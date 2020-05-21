«Умчи меня с собой» — Кардашьян показалась в бикини и ковбойских штанах «без дна»
Сексапильная инстадива представила модель одежды из категории «не для всех».
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Фото, видео: Instagram @kimkardashian
Свои сногсшибательные формы американской звезде Ким Кардашьян редко удается скрыть от глаз любопытствующих. А инстадива и не пытается — скорее, наоборот, к неудовольствию супруга, рэпера Канье Уэста. Особенно сложно удержаться от демонстрации своих форм, когда имеешь собственный бренд нижнего белья. Запуск бельевой марки Skims состоялся 10 сентября и принес бизнес-леди два миллиона долларов за первые минуты продаж.
В очередной публикации для Instagram Кардашьян продемонстрировала белый комплект утягивающего белья. Для большего эффекта красавица надела сходу привлекающие внимание ковбойские штаны — так называемые чапы. Для американских всадников эти штаны во время езды служат защитой от зарослей, укусов лошади, ушибов при падении.
Скакать верхом в штанах Ким не рекомендуется. Потому что у этих чапов нет «дна». Зато они прекрасно подчеркивают линию бикини, чем модель и воспользовалась.
Как уточняет KP.RU, в условиях пандемии и закрытия магазинов бизнес-леди делает ставку на онлайн-продажи своих коллекций. Для этого ей нужно ежедневно подстегивать внимание публики, и Ким с блеском это проделывает.
В одном из интервью в ноябре прошлого года 39-летняя Кардашьян заверяла, что пыталась специально одеваться менее сексуально, особенно на снимках для своих аккаунтов в социальных сетях. Но надолго звезду не хватило. И подписчики этому только рады. А муж смирился.
«И-и-и-е-е-е-ху-у-у!»
«Пожалуйста, умчи меня с собой»;
«Мой костюм на Хэллоуин в этом году»;
«Сумасшествие!» — отреагировали на фото подписчики.
Ранее 5-tv.ru писал, что сестра Кардашьян показала идеальную фигуру в сексуальном боди.
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