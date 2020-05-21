На протяжение нескольких часов жители города Боровичи Новгородской области простояли у стен Следственного комитета, с целью призвать к ответу следователей, задержавших трех правоохранителей — Павла Боровкова, Эдгара Афанасьева и Дмитрия Александрова — отыскавших и поймавших педофила.

В беседе с 5-tv.ru Светлана Александрова — супруга подследственного замначальника отдела уголовного розыска МО МВД России «Боровичский» Дмитрия Александрова — прокомментировала вопиющий инцидент.

Девушка отметила, что все началось в 2019 году, когда в городе объявился извращенец, пристававший к маленьким детям с развратными целями. Тогда местные жители забили тревогу и на поиски злоумышленника отправились трое полицейских. В том числе, и муж Светланы.

Личность предполагаемого преступника удалось установить довольно быстро. Им оказался 54-летний Юрий Ившин. При задержании мужчина оказывал активное сопротивление сотрудникам МВД, но последним все же удалось доставить обвиняемого в полицию.

Вероятно, из мести, Ившин написал на Боровкова, Александрова и Афанасьева встречное заявление о преднамеренном избиении при операции поимки. СК РФ не мог оставить жалобу без внимания и заключил госслужащих под стражу до выяснения всех обстоятельств дела.

«Такого, естественно, не было! У всех маленькие дети, их ждут дома! Помощи от нашего следственного комитета, как я понимаю, мы не можем ждать… Мы просим помощи у всех!» — обратилась ко всем неравнодушным гражданам Александрова, надеясь восстановить справедливость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает о ситуации с задержанием правоохранителей в Новгородской области организатор пикета Иван Кулаков.