Местный житель рассказал, что подтолкнуло его выйти к зданию Следственного комитета.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Организатор стихийного митинга возле стен Следственного комитета в городе Боровичи Новгородской области Иван Кулаков в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему выступает против задержания и дальнейшего ареста трех местных правоохранителей, обвиняемых в превышении должностных полномочий при задержании педофила.

В начале своего комментария мужчина пояснил, что является отцом девочки, пострадавшей от развратных действий извращенца, а также лично принимал участие в поимке предполагаемого преступника. По словам Кулакова, сотрудники угрозыска — Павел Боровков, Эдгар Афанасьев и Дмитрий Александров — четко знают свою работу и никогда бы не допустили избиения задержанного.

«Какое у меня может быть отношение? Чувство несправедливости, неудовлетворенности. Я думаю, оно присутствует не только у меня, но и у всех. А у сотрудников, наверное, еще и чувство страха. Так вот человек работал-работал, адекватный, нормальный, не псих, не взяточник… И вдруг его так жестко заковывают в наручники, на глазах у всех, демонстративно бросают в тюрьму…» — недоумевал Иван.

Он также подчеркнул, что сотрудники полиции всегда были на хорошем счету, не раз безвозмездно помогали гражданам в сложных ситуациях, и, что немаловажно, долгое время не имели личного транспорта, что еще раз подтверждает их честность и бескорыстное отношение к людям.

«У нас город маленький, мы все друг друга знаем. Многие их знают не только по работе, но и по работе есть благодарные люди. Поэтому такой резонанс», — пояснил организатор пикета.

И тут же добавил, что не мог поступить иначе и проигнорировать ужасный инцидент. Собеседник 5-tv.ru призвал СК РФ проявить максимальную собранность и ответственность при рассмотрении дела трех правоохранителей, а также напомнил, что эти мужчины избавили город от настоящей опасности.

«Мы тут живем, и нам нужны эти сотрудники для охраны правопорядка!» — подытожил Кулаков.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, за что хотят осудить правоохранителей из Новгородской области и почему за них вступился народ.

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