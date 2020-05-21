«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
20 мая трех правоохранителей задержали за «превышение должностных полномочий» при поимке особо опасного преступника.
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Фото, видео: ВКонтакте @boro.tube
Освобожденные из-под стражи сотрудники угрозыска города Боровичи Новгородской области записали видеообращение к местным жителям и СМИ со словами благодарности за неравнодушие к ситуации.
«Нас освободили общими усилиями! Мы хотим поблагодарить всех, кто нас поддержал сегодня на митинге, всех, кто за нас борется. Скорее всего, это еще не конец. Но мы надеемся на лучшее. У нас теперь есть очень серьезная поддержка!» — отметили правоохранители.
А также добавили, что эта ситуация, к сожалению, лишний раз доказывает, что сотрудники МВД не имеют никаких «социальных гарантий» и даже показатели по раскрываемости не уберегут полицейских от неправомерных действий своих же коллег.
«Это касается не только нас, но и всех сотрудников уголовного розыска в целом. Мы никак социально не защищены, пока не создали вот этот общественный резонанс. Поэтому всем спасибо! Мы едем домой. До встречи!» — подытожили госслужащие.
Радостные жители Боровичей встречали молодых людей с полицейскими мигалками и под заводную песню группы «Любэ» — «Прорвемся, опера!». Ведь для них это освобождение, пусть маленькая, но настоящая, заслуженная победа.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, почему три правоохранителя, поймавшие педофила в Боровичах, вдруг сами угодили под стражу.
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