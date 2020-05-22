В нацпарке Приморья «Земля леопарда» задержали браконьера с винтовкой Мосина

При задержании охотник не стал сопротивляться и признался, что пришел на территорию нацпарка для отстрела животных.

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Фото, видео: РИА Новости / Виталий Аньков

На территории заповедника «Земля леопарда» инспекторы задержали браконьера с необычным оружием. Мужчина решил поохотиться на копытных и устроил засаду на солевой площадке. В качестве приманки планировал использовать необходимые копытным минералы. Но сотрудники нацпарка вовремя заметили нарушителя. Больше всего удивило оружие браконьера: переделанная винтовка Мосина с пулеметным дальнобойным стволом армейского образца и оптическим прицелом. Задержанный признался, что планировал отстреливать животных на территории заповедника. Теперь ему грозит крупный штраф либо лишение свободы на два года.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что глава Сахалина предложил суду отправить в отставку мэра Охи, охотившегося на уток. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выразил недоверие руководителю Охинского района Сергею Гусеву.

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