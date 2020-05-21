Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко требует через суд отстранить от должности главу Охинского района Сергея Гусева. Поводом послужили многочисленные жалобы на его работу и даже моральный облик. Последней каплей послужила недавняя история с задержанием градоначальника на охоте.

Сергея Гусева обвинили в незаконном отстреле уток. При чем до этого он уже привлекался к ответственности за браконьерство. Впрочем, и на посту мэра он показал себя не с лучшей стороны. Местные жители отмечают неудовлетворительное состояние дорог, муниципального транспорта и системы ЖКХ.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания в Подмосковье постпреда Свердловской области в Москве Александра Овчарова по подозрению в незаконном убийстве косули в одном из охотничьих хозяйств.