Ролик побил рекорд по скорости роста популярности на YouTube-канале «Евровидения».

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Фото, видео: YouTube @LittleBig

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Little Big

Клип российской группы Little Big на песню Uno побил рекорд по росту популярности в истории YouTube-канала «Евровидения» и немного не дотянул до абсолютного рекорда по количеству просмотров. С момента опубликования ролика 13 марта его посмотрели больше 100 миллионов раз.

«За чуть более чем два месяца, ролик был просмотрен более 100 миллионов раз, что делает его самым быстро растущим видео в истории канала Евровидение на YouTube! Только одно видео на этом канале достигло более 100 миллионов просмотров. Музыкальный клип Нетты с песней Toy посмотрели более 130 миллионов раз. Поздравляем Little Big», — говорится на официальном сайте «Евровидения».

Музыканты Little Big уже поблагодарили поклонников за поддержку на своей странице в «ВКонтакте»

«Чуть больше двух месяцев потребовалось клипу „UNO“, чтобы преодолеть порог в 100 миллионов просмотров. Это уже наша пятая работа, преодолевшая по просмотрам стомиллионный рубеж! Благодарим всех за поддержку», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый клип Little Big на композицию Hypnodancer буквально ворвался в ТОП-5 еженедельного международного чарта International YouTube Weekly Chart.

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