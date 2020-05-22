Телеведущая дала девушкам пикантный совет, как не сутулиться.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Очередной мастер-класс Виктории Бони в прямом эфире в Instagram запомнился ее подписчицам «лайфхаком тысячелетия». Так телеведущая назвала свой совет о том, как избегать сутулости. 40-летняя инстадива показала, как должна правильно сидеть каждая представительница прекрасного пола.

«Обычно мы сидим так, что точка опоры на попе. А сидеть нужно на одном месте, которое у всех девочек есть. Попа сразу отъезжает назад. Мы садимся на косточки, там две косточки есть. И ты не можешь сутулиться. Садимся на одно женское место, и спина прямая!» — продемонстрировала Боня.

Instagram @victoriabonya

Поклонницы светской львицы оставляют ей огромное количество комментариев с благодарностью. Многие находят бьюти-советы экс-участницы «Дома-2» весьма полезными.

При этом Боню не раз критиковали за перепалки в режиме онлайн с другими звездами и пропаганду лженаучных теорий, уточняет сайт «Дни.ру». Недавно в своем микроблоге модель рассказывала о чипировании людей, публиковала подборку материалов о том, что вышки 5G якобы очень опасны, а коронавирус придумал Билл Гейтс.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина сравнила Боню с мышью из-за позиции по коронавирусу.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.92
-1.42 77.80
-1.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:41
Тульскую медсестру, надевшую бикини под прозрачный костюм, поддержал губернатор
8:32
Каникулы строгого режима? Как летние лагеря готовят к отдыху российских детей
8:23
«Список с мужскими именами уже есть»: недавно ставшая матерью Кравец теперь мечтает о сыне
8:14
В нацпарке Приморья «Земля леопарда» задержали браконьера с винтовкой Мосина
8:05
Полиция накрыла подпольный нефтеперерабатывающий завод под Саратовом
7:56
«Лайфхак тысячелетия»: Боня показала, на каком интимном месте нужно сидеть

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок