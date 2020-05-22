«Лайфхак тысячелетия»: Боня показала, на каком интимном месте нужно сидеть
Телеведущая дала девушкам пикантный совет, как не сутулиться.
Закрыть
Смотрите также:
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Сын Светланы Светличной исполнил мечту матери в ее день рождения
Дельфин приплыл к дому хоккеиста Овечкина в США — необычное видео
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 19 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @victoriabonya
Очередной мастер-класс Виктории Бони в прямом эфире в Instagram запомнился ее подписчицам «лайфхаком тысячелетия». Так телеведущая назвала свой совет о том, как избегать сутулости. 40-летняя инстадива показала, как должна правильно сидеть каждая представительница прекрасного пола.
«Обычно мы сидим так, что точка опоры на попе. А сидеть нужно на одном месте, которое у всех девочек есть. Попа сразу отъезжает назад. Мы садимся на косточки, там две косточки есть. И ты не можешь сутулиться. Садимся на одно женское место, и спина прямая!» — продемонстрировала Боня.
Поклонницы светской львицы оставляют ей огромное количество комментариев с благодарностью. Многие находят бьюти-советы экс-участницы «Дома-2» весьма полезными.
При этом Боню не раз критиковали за перепалки в режиме онлайн с другими звездами и пропаганду лженаучных теорий, уточняет сайт «Дни.ру». Недавно в своем микроблоге модель рассказывала о чипировании людей, публиковала подборку материалов о том, что вышки 5G якобы очень опасны, а коронавирус придумал Билл Гейтс.
Ранее 5-tv.ru писал, что Бородина сравнила Боню с мышью из-за позиции по коронавирусу.
Читайте также
70%
-1.42 77.80
-1.38
Нашли ошибку?