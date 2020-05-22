Алексей Дюмин поблагодарил женщину за работу и отметил, что труд медиков заслуживает уважения, а не порицания.

Тульскую медсестру, надевшую бикини под прозрачный костюм, поддержал губернатор

Фото: Pikabu.ru

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру одного из местных госпиталей. Женщина надела купальник под защитный костюм во время работы. Региональный Минздрав применил к сотруднице больницы дисциплинарное наказание — ей сделали замечание.

В свою очередь глава Тульской области поблагодарил медсестру и отметил, что работа медиков заслуживает уважения, а не порицания. Об этом рассказала главный врач областной клинической больницы Анна Савищева изданию «Вести. Тула».

«Это — хорошая сотрудница, профессионал, оказывает медицинскую помощь на достаточно высоком уровне. И я могу сказать больше — как только ее фото появилось в сети, с ней встречался и связывался губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу и ее, и всех медиков», — рассказала медик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что общественность вступилась за медсестру из Тульской области, которая надела купальник под защитный костюм во время работы. Даже политики не остались в стороне. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал не осуждать юную медработницу, а задуматься над тем, как сделать защитные комбинезоны более комфортными.

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