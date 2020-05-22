Тульскую медсестру, надевшую бикини под прозрачный костюм, поддержал губернатор

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру одного из местных госпиталей. Женщина надела купальник под защитный костюм во время работы. Региональный Минздрав применил к сотруднице больницы дисциплинарное наказание — ей сделали замечание.

В свою очередь глава Тульской области поблагодарил медсестру и отметил, что работа медиков заслуживает уважения, а не порицания. Об этом рассказала главный врач областной клинической больницы Анна Савищева изданию «Вести. Тула».

«Это — хорошая сотрудница, профессионал, оказывает медицинскую помощь на достаточно высоком уровне. И я могу сказать больше — как только ее фото появилось в сети, с ней встречался и связывался губернатор Алексей Геннадьевич Дюмин. Он пообщался, поддержал, поблагодарил за работу и ее, и всех медиков», — рассказала медик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что общественность вступилась за медсестру из Тульской области, которая надела купальник под защитный костюм во время работы. Даже политики не остались в стороне. Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал не осуждать юную медработницу, а задуматься над тем, как сделать защитные комбинезоны более комфортными.

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