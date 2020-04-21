Ведущая шоу «Давай поженимся!» процитировала совет Нонны Мордюковой о воспитании ребенка.

Гузеева сказала мудрые слова о роли матери

Фото: РИА Новости / Валерий Левитин

Мудрый совет о воспитании детей дала родителям Лариса Гузеева. В эфире программы «Давай поженимся!» телеведущая высказала свое мнение о роли мамы и процитировала слова народной артистки СССР Нонны Мордюковой.

«Мне кажется, что миссия матери – не пунктирно воспитывать ребенка, а в лед и пламень быть вместе, в прилепышек. Великая Нонна Мордюкова когда-то мне сказала: «Я потеряла сына не тогда, когда похоронила. А тогда, когда уезжала и оставляла его. Я привозила ему игрушки, дефицитные вещи, а надо было, чтобы я была рядом», — поведала Лариса Гузеева.

 

Этот совет звезда советского экрана дала молодой Гузеевой вскоре после того, как начинающая актриса родила дочь. Мордюкова рекомендовала матери не оставлять ребенка надолго во время гастролей, и Лариса послушалась коллегу.  

Как уточняет портал Teleprogramma.pro, сын Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова Владимир скончался в возрасте 40 лет от сердечной недостаточности, вызванной передозировкой наркотиками.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Гузеевой объяснила, почему не стремится к публичности.

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