«Никогда не бейтесь головами с носорогом»: Венсан Кассель попал в больницу

Французского актера госпитализировали с травмой черепа.

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Фото, видео: Instagram @vincentcassel

Венсан Кассель госпитализирован после ДТП, сообщает французское издание Closer. В среду 53-летний актер попал в аварию во время езды на скутере. Инцидент произошел в деревне Арбонна на юго-западе Франции, недалеко от города Биарриц. В этом районе звезда живет с 23-летней женой, моделью Тиной Кунаки.

Знаменитость доставили в частную больницу. Западные издания отмечают, что у Касселя легкие повреждения лица. На следующий день актер вернулся домой и поспешил успокоить своих поклонников записью в Instagram.

«Все хорошо. Я жив. Спасибо», — обратился Венсан.

Спустя двое суток после ДТП он опубликовал короткое видео в Сторис, где показал последствия падения с транспортного средства. Как оказалось, помимо повреждения лица пострадавший получил травму черепа. Его голова перебинтована вокруг лба. Но, очевидно, Кассель действительно чувствует себя хорошо. Он даже позволил себе пошутить.

«Никогда не бейтесь головами с носорогом», — подчеркнул актер.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодая жена Венсана Касселя снялась под пальмой в бикини.

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