«Эти кокосы!..» — молодая жена Венсана Касселя снялась под пальмой в бикини
22-летняя Тина Кунаки продолжает публиковать фото из отпуска в Бразилии.
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Фото, видео: Instagram @tinakunakey
Молодая жена Венсана Касселя 22-летняя Тина Кунаки продолжает публиковать фотографии с отдыха в Рио-де-Жанейро. С каждым разом снимки супруги 53-летнего французского актера становятся все «горячее».
Звезда разместила в Instagram яркое фото, на котором позирует под пальмой в откровенном черном бикини. Модель не стала подписывать публикацию, и лишь сопроводила соблазнительный кадр смайликом-кокосом.
Поклонники Тины Кунаки пришли в восторг от опубликованного сочного снимка. Фанаты высоко оценили фигуру и внешность кумира. Всего за час фотография сексуальной красотки набрала около 90 тысяч отметок «мне нравится» и несколько сотен восхищенных комментариев.
«Детка, ты огонь!»
«Остановись, прошу!»
«Самая замечательная женщина!»
«Мне тоже нужны эти кокосы», — написали фолловеры.
Тина Кунаки и Венсан Кассель сыграли свадьбу в 2018 году. Через год после торжества юная модель подарила экс-супругу Моники Беллуччи дочь по имени Амазони.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая жена Касселя в бикини показала тату на ягодице.
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