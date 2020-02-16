Молодая жена Венсана Касселя 22-летняя Тина Кунаки продолжает публиковать фотографии с отдыха в Рио-де-Жанейро. С каждым разом снимки супруги 53-летнего французского актера становятся все «горячее».

Звезда разместила в Instagram яркое фото, на котором позирует под пальмой в откровенном черном бикини. Модель не стала подписывать публикацию, и лишь сопроводила соблазнительный кадр смайликом-кокосом.

Instagram @tinakunakey

Поклонники Тины Кунаки пришли в восторг от опубликованного сочного снимка. Фанаты высоко оценили фигуру и внешность кумира. Всего за час фотография сексуальной красотки набрала около 90 тысяч отметок «мне нравится» и несколько сотен восхищенных комментариев.

«Детка, ты огонь!»

«Остановись, прошу!»

«Самая замечательная женщина!»

«Мне тоже нужны эти кокосы», — написали фолловеры.

Тина Кунаки и Венсан Кассель сыграли свадьбу в 2018 году. Через год после торжества юная модель подарила экс-супругу Моники Беллуччи дочь по имени Амазони.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодая жена Касселя в бикини показала тату на ягодице.