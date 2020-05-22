ТОП-10 удачных пластических операций звезд

Многие секс-символы Голливуда — актрисы, певицы и модели за свою жизнь не раз прибегали к пластическим операциям. Большинству из них изменение внешности помогло построить успешную карьеру и пробиться в список самых сексуальных и красивых звезд. Так что пластические операции — это не всегда плохо и с негативными последствиями. Об этом сообщает Graziamagazine.ru.

Меган Фокс

www.globallookpress.com /Carlos Tischler, /upplied by FilmStills.net

Оказывается, красота этой популярной актрисе была дана не природой, а хорошим хирургом. Свою внешность Меган изменила до неузнаваемости. Она увеличила себе губы, сделала ринопластику носа, скорректировала форму скул и подбородка. Из обычной девушки, даже серой мышки, Меган превратилась в звезду экрана. Роль в «Трансформерах», кстати, актриса получила только после того, как изменила свою внешность.

Анджелина Джоли

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Нет-нет, губы у Джоли свои, родные. А вот скулы, которые от природы были достаточно выдающимися, актриса изменила с помощью пластической операции, а не похудения, как думают многие. Также Анджелина прибегла к ринопластике носа: кончик носа актрисы стал заметно изящнее, а переносица — тоньше.

Все операции Джоли настолько удачные, что многие фанаты до сих пор не верят, что внешность актрисы подвергалась вмешательству.

Кети Тапурия

www.globallookpress.com /Igor Rodin, Instagram @keti_one_official

По словам певицы, ей пришлось прибегнуть к ринопластике носа из-за того, что были проблемы с дыханием.

«Я очень плохо дышала — носовая перегородка была искривлена. После первой операции кончик носа чуть-чуть опустился, и дышала я все равно очень плохо. Поэтому пришлось убирать еще и горбинку», — признается Тапурия.

Однако некоторые фанаты сомневаются, что Кэти прибегла к пластической операции только из-за этого. Скорее всего, певица была не особо довольна своей внешностью.

Блейк Лайвли

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Знаменитая актриса еще в юности изменила форму подбородка, так как считала, что он слишком длинный, а также уменьшила перегородку носа. Кто знает, может Блейк и не стала бы такой популярной, если бы не пластические операции.

Ксения Собчак

www.globallookpress.com, Instagram @xenia_sobchak

Телеведущая также, как и Кети Тапурия испытывала проблемы с дыханием из-за носовой перегородки. Ксения прибегла к ринопластике носа. Теперь у Собчак аккуратная форма носа, которой только можно позавидовать.

Эшли Симпсон

www.globallookpress.com /Luis Martinez / Aff-Usa.Com, /ImagePressAgency/face to face

Актриса изменила форму подбородка, а также прибегла к пластике носа. До этого у Эшли была горбинка, которая ее сильно смущала. Сейчас звезда выглядит намного привлекательнее.

Скарлетт Йохансон

www.globallookpress.com /United Artists, /ImagePressAgency/face to face

Еще одна актриса, которая прибегла к ринопластике носа. В юности носовая перегородка Скарлетт была намного шире. Сейчас ее нос выглядит изящнее и аккуратнее.

Виктория Бэкхем

www.globallookpress.com /Nancy Kaszerman, /face to face

41-летняя Виктория не раз прибегала к пластическим операциям, этого звезда даже не скрывает. Она является поклонницей ботокса, поэтому лицо Бэкхем выглядит почти идеально. Также певица и дизайнер делала ринопластику носа. Видимо, это самая распространенная операция среди девушек.

Деми Мур

www.globallookpress.com /Cinetext, /imago stock& people via www.imago

Внешность актрисы подверглась множеству хирургических вмешательств. Деми еще в молодости делала операцию по исправлению косоглазия, после чего коррекцию носа, а также изменяла щеки и подбородок. Также актриса несколько раз увеличивала грудь. А учитывая, как сейчас выглядит Деми Мур, скорее всего, она делала уколы ботокса, чтобы избавиться от морщин.

Камерон Диаз

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Камерон Диаз так же, как и предыдущие звезды, изменила перегородку носа, она сделала ее тоньше и изящнее. После этого пришлось прибегнуть к ринопластике. Правда, актриса объяснила, что это последствия спортивной травмы в молодости. Помимо этого, Диаз периодически делает инъекции, чтобы избавиться от морщин.