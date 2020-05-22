По разным данным на борту упавшего на юге Пакистана пассажирского самолета находилось от 95 до 100 человек. Возможно, он мог упасть на жилые дома.

Известно, что Airbus A320, по предварительной информации, упал в районе ВПП во время взлета. Лайнер «Пакистанских авиалиний» вылетел из Карачи в Лаур и рухнул через несколько минут после взлета.