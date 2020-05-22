Airbus A320, по предварительной информации, упал в районе ВПП во время взлета.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /XYZ PICTURES, Twitter @tv5newsnow, @Kazim_zaidii, @Naveedsidd00, @khurram143

По разным данным на борту упавшего на юге Пакистана пассажирского самолета находилось от 95 до 100 человек. Возможно, он мог упасть на жилые дома.

Известно, что Airbus A320, по предварительной информации, упал в районе ВПП во время взлета. Лайнер «Пакистанских авиалиний» вылетел из Карачи в Лаур и рухнул через несколько минут после взлета.

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