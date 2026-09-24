«Сомнительный вывод»: адвокат Баталовой назвал ущерб от потопа завышенным

Адвокат Баталовой назвал ущерб от потопа завышенным

Представитель Марии Баталовой Сергей Лукин усомнился в обоснованности требований о возмещении ущерба после затопления квартиры. Об этом адвокат рассказал в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru

«Даже на видео видно, что нет особой воды в квартире», — заявил защитник.

По его словам, выводы о масштабе повреждений вызывают вопросы.

«Мы предполагаем, что это очень сомнительный вывод», — рассказал Лукин.

Отдельно Лукин подчеркнул, что УК, похоже, и не думала провести какую-то экспертизу.

«Полагаем, что управляющая компания никогда в квартире не была, поэтому мы представили суду видеозапись и суд приобщил ее (К делу. — Прим. ред.)»,

Сумму претензий адвокат также считает неоправданной.

«Ущерб в 300 тысяч (Рублей. — Прим. ред.) с нашей точки зрения излишне завышен», — прямо сказал Лукин.

Ранее Собственник пострадавшего жилья подал иск к дочери покойного актера Алексея Баталовой и ее соседке по коммунальной квартире.

Согласно документам, в феврале произошло затопление квартиры этажом ниже. В результате зафиксированы повреждения в ванной и туалетной комнатах.

Сергей Лукин рассказал, что его подзащитной принадлежат две комнаты в коммунальной квартире в Москве, однако она там не проживает. Ранее помещение сдавалось в аренду, но арендаторы уже съехали. Как заявил правозащитник, соседка Марии Баталовой по коммунальной квартире заменила замки, а дочь актера не появлялась там последние два года.

Из материалов дела следует, что истец требует взыскать с двух ответчиков 304 тысячи рублей в качестве компенсации ущерба. Кроме того, заявлены требования о возмещении 12 тысяч рублей расходов на оценку повреждений и более десяти тысяч рублей госпошлины.

Алексей Баталов известен по ролям в фильмах «Летят журавли», «Дорогой мой человек» и «Москва слезам не верит». Актер умер 15 июня 2017 года. Уход в 2026 году вдовы актера Гитаны Леонтенко стал еще одним ударом для их дочери Марии Баталовой.

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