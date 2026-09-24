«Остался верен себе»: Иосиф Пригожин рассказал о Сергее Соседове

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 38 0

Продюсер отметил яркий стиль критика и его умение открыто говорить свое мнение.

Пригожин рассказал о Сергее Соседове

Фото: legion-media/Persona Stars/038

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Иосиф Пригожин назвал Сергея Соседова ярким и заметным критиком

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов всегда оставался верен своему стилю и своим взглядам. Так высказался продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Газета.ру.

«Это один из немногих музыкальных критиков, кто остался верен себе, своему слову, своим суждениям. Он всегда старался не в бровь, а в глаз, наотмашь, и у него есть крылатые фразы, которые запомнились на всю жизнь многим: „Пух и перья, пух и перья“. Но он был добрым при всем при этом, он не был злым человеком», — сказал продюсер.

Пригожин также вспомнил, что Соседов стал известен благодаря программе «Акулы пера», где его отличали прямые вопросы и необычная подача. По словам продюсера, телеведущий умел привлекать внимание зрителей и создавать вокруг себя интерес.

«Он обращал на себя внимание, он бы и в политике мог преуспеть на самом деле. Царство ему небесное, к сожалению», — добавил Пригожин.

Сергей Соседов умер 23 сентября во время поездки в Нерюнгри в Якутии. Как стало известно, телеведущий и музыкальный критик потерял сознание, когда поднимался по лестнице в гостинице, после чего упал и получил травму головы.

Врачи пытались оказать ему помощь, но спасти телеведущего не удалось.

Соседов родился 23 января 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова и начал карьеру в газете «Вечерняя Москва».

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