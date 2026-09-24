Тема Украины стала одной из центральных на полях Генассамблеи ООН. О террористических методах, которые использует режим Зеленского, напомнил глава нашего МИД, выступая на заседании Совета безопасности. Сергей Лавров также заострил внимание на действиях Европы, которая жаждет продолжения войны.

Неудобные вопросы киевскому режиму и его сторонникам задал корреспондент «Известий» Николай Иванов. Эксклюзивные ответы — в его материале из Нью-Йорка.

Речь Сергея Лаврова на заседании Совбеза — это отповедь Западу, который превратил Украину в поле битвы. Глава МИД РФ доступно объяснил, почему Россия больше не ведется на предложения о прекращении огня и прочих перемириях.

«Мы не будем на период переговоров в любом формате делать паузу в специальной военной операции. Хотя Европа хочет именно этого. Все с той же незамысловатой целью получить передышку и восполнить истощенные военные арсеналы киевского режима, который от безысходности уже давно перешел на откровенно террористические методы», — добавил глава МИД России.

Более того, Киев последовательно воплощает идеалы нацизма, начиная с русского языка.

«Нигде в мире, кроме Украины, не запрещен целый язык, не говоря уже о том, что это один из официальных языков ООН. На Украине русский запрещен. Как мы понимаем, членов Евросоюза и НАТО это полностью устраивает», — отметил Сергей Лавров.

Украинская делегация как раз продемонстрировала отношение к родному языку миллионов украинцев: взяла наушники, чтобы слушать Лаврова в переводе. Журналисты решили сами проверить, действительно ли представители Киева перестали реагировать на русский.

Работа в штаб-квартире ООН устроена таким образом, что в самом здании вероятность встретить президента или министра мала — слишком сильные меры безопасности. А на пятачке перед зданием это реально, поэтому журналисты работают здесь.

Сибига никак не отреагировал на вопрос журналиста. Зато Киев с почестями перезахоранивает нацистских героев — сперва Андрея Мельника, потом Евгения Коновальца.

«Причем из таких сатанинских могил собираются создать пантеон героев Украины на территории священной для всех православных Киево-Печерской лавры. Печально, что наши бывшие союзники в борьбе с гитлеровским нацизмом смотрят сквозь пальцы на подобные выходки», — сказал глава МИД РФ.

Польша, пострадавшая от действий бандеровцев в годы Второй мировой, сейчас среди самых агрессивных спонсоров Киева — тиражирует фейки ради провокации. Министр иностранных дел Сикорский накануне Генассамблеи на полном серьезе рассказал, что он готовится к войне: сделал запасы риса и варенья. Журналисты решили уточнить, шутка ли это?

«Россия направляет группы убийц, беспилотники, крылатые ракеты в воздушное пространство Польши, Литвы. Вы направляли группы смерти, чтобы убивать людей в Британии, в Польше, в Германии», — заявил Сикорский.

На слова репортера о том, что это фейк, Сикорский возразил.

«Нет, это не фейк. Мы должны готовиться, чтобы сдерживать вас», — сказал он.

В Европе привыкли не замечать и ядерные провокации Киева. Очередная поездка главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС сорвалась из-за того, что Украина отказалась гарантировать безопасность Рафаэля Гросси.

«Этого нельзя исключать. Знаете, мы прилагаем большие усилия для обеспечения безопасности», — ответил Гросси на вопрос, планируется ли поездка на ЗАЭС.

Он добавил, что пока конкретной даты нет, но МАГАТЭ работает над этим.

А сейчас Европа после обработки Киева взялась за Армению. Впрочем, в Ереване пока не готовы выбирать между Москвой и Брюсселем.

«Наши отношения до установления мира между Азербайджаном и Арменией были концентрированы на 90% на вопросах безопасности. Сейчас, в обстановке мира, будет происходить трансформация отношений с Россией», — указал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Уже через несколько часов дипломатический марафон в Нью-Йорке продолжится.

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