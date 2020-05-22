Поддержку экономики страны обсудили на Всекитайском собрании народных представителей

В Пекине сегодня стартовало главное политическое и экономическое событие года — сессия Всекитайского собрания народных представителей. Из-за пандемии его отложили на два с половиной месяца и сократили число заседаний, но уже в первый день было сделано не мало важных заявлений. Главной темой стала поддержка экономики, пострадавшей от коронавируса. Она рухнула на 7%, а это — миллиарды долларов. Привлечь деньги в бюджет и дать толчок бизнесу Пекин собирается за счет международного сотрудничества. Таким образом Китай решит не только внутренние экономические проблемы, но и станет еще более серьезным конкурентом для США.

«Мы и дальше будем придерживаться рыночных принципов и международных правил. Будем предоставлять предприятиям возможность выходить на мировые рынки и тесно работать с нашими партнерами. Мы собираемся развивать торговлю и инвестиции. Китай продолжит расширять торгово-экономическое сотрудничество с другими странами для общей взаимной выгоды», — сказал премьер Государственного Совета КНР Ли Кэцян.

Особое внимание уделили и нацбезопасности. Оборонный бюджет Китая вырастет несмотря на экономический спад на 6,5%. А высокие технологии дадут толчок не только армии, но и медицине, которая, как было сказано, должна сделать прорыв. На развитие китайского хай-тек направят полтриллиона долларов.