Поддержку экономики страны обсудили на Всекитайском собрании народных представителей

Привлечь деньги в бюджет и дать толчок бизнесу, пострадавшему из-за пандемии, Пекин собирается за счет международного сотрудничества.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Xing Guangli, 5-tv.ru

В Пекине сегодня стартовало главное политическое и экономическое событие года — сессия Всекитайского собрания народных представителей. Из-за пандемии его отложили на два с половиной месяца и сократили число заседаний, но уже в первый день было сделано не мало важных заявлений. Главной темой стала поддержка экономики, пострадавшей от коронавируса. Она рухнула на 7%, а это — миллиарды долларов. Привлечь деньги в бюджет и дать толчок бизнесу Пекин собирается за счет международного сотрудничества. Таким образом Китай решит не только внутренние экономические проблемы, но и станет еще более серьезным конкурентом для США.

«Мы и дальше будем придерживаться рыночных принципов и международных правил. Будем предоставлять предприятиям возможность выходить на мировые рынки и тесно работать с нашими партнерами. Мы собираемся развивать торговлю и инвестиции. Китай продолжит расширять торгово-экономическое сотрудничество с другими странами для общей взаимной выгоды», — сказал премьер Государственного Совета КНР Ли Кэцян.

Особое внимание уделили и нацбезопасности. Оборонный бюджет Китая вырастет несмотря на экономический спад на 6,5%. А высокие технологии дадут толчок не только армии, но и медицине, которая, как было сказано, должна сделать прорыв. На развитие китайского хай-тек направят полтриллиона долларов.

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