Президент пакистанского банка Пенджаба Зафар Масуд чудом выжил при крушении самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» вблизи международного аэропорта города Карачи. Как сообщает газета Dawn, спасателям удалось вытащить живыми из-под обломков примерно 25-30 человек. Сейчас они направлены в больницы.

«Программный директор 24 News Ансар Накви и президент Банка Пенджаба Зафар Масуд были среди пассажиров. Семья Масуда подтвердила, что он пережил аварию. Подробности ожидаются от других пассажиров», — отмечает издание.

Самолет Airbus A320, следовавший рейсом из Лахора, потерпел крушение примерно за минуту до приземления в Карачи. Как сообщил РИА Новости представитель Управления гражданской авиации Пакистана, на борту пассажирского лайнера находился 91 пассажир и семь членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лайнер «Пакистанских авиалиний», потерпевший крушение в портовом городе Карачи, рухнул прямо на жилые дома.