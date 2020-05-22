По предварительным данным, спасателям удалось вызволить из-под обломков, 20-30 человек.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Stringer, Twitter.com @wattoo

Президент пакистанского банка Пенджаба Зафар Масуд чудом выжил при крушении самолета Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» вблизи международного аэропорта города Карачи. Как сообщает газета Dawn, спасателям удалось вытащить живыми из-под обломков примерно 25-30 человек. Сейчас они направлены в больницы.

«Программный директор 24 News Ансар Накви и президент Банка Пенджаба Зафар Масуд были среди пассажиров. Семья Масуда подтвердила, что он пережил аварию. Подробности ожидаются от других пассажиров», — отмечает издание.

Самолет Airbus A320, следовавший рейсом из Лахора, потерпел крушение примерно за минуту до приземления в Карачи. Как сообщил РИА Новости представитель Управления гражданской авиации Пакистана, на борту пассажирского лайнера находился 91 пассажир и семь членов экипажа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что лайнер «Пакистанских авиалиний», потерпевший крушение в портовом городе Карачи, рухнул прямо на жилые дома.

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