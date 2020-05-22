Состояние Бориса Моисеева последние три-четыре года остается стабильным. Никаких претензий к своему здоровью артист не высказывает. Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал его арт-директор Сергей Горох.

По его словам, именитый танцовщик и певец ведет образ жизни артиста-пенсионера. После инсульта он исправно принимает прописанные ему лекарства, гуляет, смотрит кино и записи своих выступлений, раз в год выезжает в Юрмалу, где у него есть жилье. Там он общается с друзьями и коллегами, каждый вечер посещает концертные программы.

На связи с Моисеевым постоянно находятся его фанаты, родственники из Израиля, брат Маркс, живущий в Канаде и женатый на бывшей коллеге Бориса по трио «Экспрессия». Ему часто звонит Алла Пугачева. Примадонна интересуется, как его дела, и нужно ли чем-то помочь. Периодически звонят Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Нелли Кобзон и другие знаменитости.

«Он не одинок, поверьте мне. С ним все в порядке. Настроение у него отличное. Я прихожу к нему почти каждый день. Он позитивный человек, с юмором ко всему относится. Но ту чушь, которую про него пишут… Он видит эти статьи и расстраивается», — рассказал Горох.

Так представитель артиста отреагировал на публикации со слов продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина который рассказал о провалах в памяти Моисеева

«Он не помнит людей, не помнит события. Те артисты, которые и хотели бы опять с Борей посмеяться, пообщаться, воспринимают его, как и раньше, но он даже меня и нашу историю с трудом вспомнил», — заявил Разин.

Аналогичное мнение о состоянии артиста после перенесенного десять лет назад инсульта высказал музыкальный критик Сергей Соседов. Однако представитель звезды Сергей Горох опроверг эти заявления.

«Кому в голову это пришло? Кого он якобы не узнал? Андрей Разин встречался с ним, разговаривал. Они с Борей просмеялись весь вечер. Не знаю, откуда берутся такие умозаключения», — заявил арт-директор.

Ранее 5-tv.ru писал, что друг Моисеева рассказал о жизни певца, перенесшего инсульт.