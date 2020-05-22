Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Наличие COVID-19 в организме нападающего ФК «Урал» было выявлено в результате повторного анализа.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Отмечается, что наличие COVID-19 в организме 36-летнего спортсмена было подтверждено повторным анализом.

В стане «уральцев» отметили, заболевание у Павла Погребняка проходит в легкой форме.

«Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», — говорится в сообщении ФК «Урал».

В пресс-службе клуба подчеркнули, что тесты на коронавирус остальных игроков и персонала команды дали отрицательные результаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легионеры ФК «Краснодар» вновь устроили пирушку во время самоизоляции.

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