Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус
Наличие COVID-19 в организме нападающего ФК «Урал» было выявлено в результате повторного анализа.
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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов, 5-tv.ru
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба футбольного клуба. Отмечается, что наличие COVID-19 в организме 36-летнего спортсмена было подтверждено повторным анализом.
В стане «уральцев» отметили, заболевание у Павла Погребняка проходит в легкой форме.
«Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», — говорится в сообщении ФК «Урал».
В пресс-службе клуба подчеркнули, что тесты на коронавирус остальных игроков и персонала команды дали отрицательные результаты.
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