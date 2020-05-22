Нападающий екатеринбургского футбольного клуба сдал положительный тест на коронавирус.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-атташе ФК «Урал» Никита Медведевских в беседе с 5-tv.ru рассказал о состоянии нападающего Павла Погребняка, который сдал положительный тест на коронавирус. По словам представителя стана «уральцев», футболист чувствует себя хорошо.

Несмотря на это, форвард в настоящее время находится в стационаре под присмотром специалистов.

«У него хорошее самочувствие, симптомов нет. В больницу его пока положили. Под присмотром врачей находится. Диагностику дополнительную делают, медицинские процедуры необходимые. Чувствует себя хорошо, никаких предпосылок не было», — сказал пресс-атташе ФК «Урал».

Никита Медведевских добавил, что если бы не общекомандное тестирование, то Павел Погребняк мог и не узнать о наличии в организме COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус.

Тема:
Эпидемия коронавируса
22 мая
Петербург пока не готов к смягчению ограничений по коронавирусу — Беглов
22 мая
Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус
22 мая
Академик РАН пояснил, зачем ученые испытали вакцину от COVID-19 на себе
22 мая
Как изменяются легкие у пациентов, умерших от СOVID-19 — исследование ученых
22 мая
За сутки в России выявлено 8 894 новых случая инфицирования COVID-19
22 мая
Решение о сдаче ЕГЭ в масках регионы примут самостоятельно
22 мая
Российская векторная вакцина от коронавируса неофициально испытана на людях
22 мая
Доктор Мясников задумался о причине «русского чуда» во время коронавируса
22 мая
Каникулы строгого режима? Как летние лагеря готовят к отдыху российских детей
22 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 22 мая

Читайте также

+10° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 37%
71.88
0.96 78.44
0.64
ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить

Последние новости

16:15
Голикова спрогнозировала, когда в РФ восстановится нормальная жизнь после пандемии
15:59
МИД РФ уточнил информацию о россиянах на борту рухнувшего в Пакистане лайнера
15:47
ТОП-6 знаков зодиака, которых легче всего сглазить
15:41
Петербург пока не готов к смягчению ограничений по коронавирусу — Беглов
15:25
«Цинично и преступно»: украинская оппозиция требует покончить с влиянием США
15:16
«Мымра!»: Тест на знание фильма «Служебный роман»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок