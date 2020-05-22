Пресс-атташе ФК «Урал» Никита Медведевских в беседе с 5-tv.ru рассказал о состоянии нападающего Павла Погребняка, который сдал положительный тест на коронавирус. По словам представителя стана «уральцев», футболист чувствует себя хорошо.

Несмотря на это, форвард в настоящее время находится в стационаре под присмотром специалистов.

«У него хорошее самочувствие, симптомов нет. В больницу его пока положили. Под присмотром врачей находится. Диагностику дополнительную делают, медицинские процедуры необходимые. Чувствует себя хорошо, никаких предпосылок не было», — сказал пресс-атташе ФК «Урал».

Никита Медведевских добавил, что если бы не общекомандное тестирование, то Павел Погребняк мог и не узнать о наличии в организме COVID-19.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус.