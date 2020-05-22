«В больницу положили»: В ФК «Урал» рассказали о состоянии Павла Погребняка
Нападающий екатеринбургского футбольного клуба сдал положительный тест на коронавирус.
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Фото, видео: РИА Новости / Павел Лисицын, 5-tv.ru
Пресс-атташе ФК «Урал» Никита Медведевских в беседе с 5-tv.ru рассказал о состоянии нападающего Павла Погребняка, который сдал положительный тест на коронавирус. По словам представителя стана «уральцев», футболист чувствует себя хорошо.
Несмотря на это, форвард в настоящее время находится в стационаре под присмотром специалистов.
«У него хорошее самочувствие, симптомов нет. В больницу его пока положили. Под присмотром врачей находится. Диагностику дополнительную делают, медицинские процедуры необходимые. Чувствует себя хорошо, никаких предпосылок не было», — сказал пресс-атташе ФК «Урал».
Никита Медведевских добавил, что если бы не общекомандное тестирование, то Павел Погребняк мог и не узнать о наличии в организме COVID-19.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус.
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