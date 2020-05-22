Капитан московского «Динамо» Антон Шунин во второй раз стал отцом

Родной ФК не только поздравил игрока, но и выдал информацию о малышке, которой не делился новоиспеченный отец.

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Фото, видео: Instagram @shunin_anton

Капитан и вратарь столичного футбольного клуба «Динамо» Антон Шунин стал отцом. Трогательные черно-белые фото малышки он показал поклонникам в Instagram.

«22.05.2020. Мы стали родителями прекрасной малышки. Это счастье. Любимая @_kate_g_, спасибо! Мои девочки чувствуют себя хорошо», — написал капитан московского «Динамо».

Instagram @shunin_anton

Любопытно, что родной клуб Шунина не только поспешил опубликовать на официальном сайте поздравление, но и выдал информацию о ребенке, которой сам игрок фанатам не сообщал.

«Рост новорожденной 51 см, вес — 2.760 грамм. Имя дочке родители выберут позже», — написали коллеги Шунина по клубу.

Антон Шунин и модель Екатерина Григорьева поженились в июле 2018 года. Для игрока московского клуба это второй брак, от первого у него есть сын Артемий. Роман с одним из «ангелов» Victoria’s Secret, у него завязался за пару лет до свадьбы. Как писал ранее 5-tv.ru, в честь помолвки Антон Шунин подарил возлюбленной шикарное кольцо.

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