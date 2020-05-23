Число жертв авиакатастрофы в Пакистане возросло до 80

Разбор завалов в результате крушения самолета вблизи города Карачи продолжается.

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Фото, видео: Reuters / Akhtar Soomro

Количество погибших в результате крушения самолета Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» в районе города Карачи выросло до 80. Об этом со ссылкой на представителя пакистанских властей сообщило издание Doon.

При этом до сих пор остается неясным — идет ли речь только о погибших непосредственно на борту лайнера или также о жителях домов, на которые самолет рухнул. Вместе с тем, в ходе разбора завалов спустя несколько часов после ЧП был найден живым младенец, которого тут же передали медикам.

Airbus A320 пакистанских авиалиний 22 мая следовал рейсом из Лахора и потерпел катастрофу возле Карачи при заходе на посадку. Предварительной причиной аварии власти называют техническую неисправность. Также по одной из версий, крушение могло произойти в результате столкновения воздушного судна со стаей птиц.

Согласно списку пассажиров, на борту находились 98 человек, в числе которых девять детей и семь членов экипажа. В результате катастрофы разрушено несколько жилых домов, из-под завалов которых было извлечено порядка 20 местных жителей.

В свою очередь в корпорации Airbus уже заявили, что этот лайнер эксплуатировался с 2004 года, а в распоряжении «Пакистанских международных авиалиний» находился с 2014 года.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео последних секунд полета пакистанского Airbus A320.

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