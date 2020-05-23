«Глаз не отвести»: внучка Боярского сразила фанатов образом аниме
21-летняя Екатерина решила поменять свой стиль, чем порадовала поклонников.
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Фото, видео: Instagram @boyarskaya.katerina
Внучка заслуженного артиста РФ Михаила Боярского — 21-летняя Екатерина сразила наповал подписчиков своим неожиданным образом. Она предстала перед фанатами с розовыми прядями на волосах, дерзким макияжем, в обтягивающем топе и черной кожаной куртке. На шее у Кати красуется большой кулон в виде сердца. Фото в новом образе девушка выложила в своем профиле в Instagram.
Сам снимок Катя никак не подписала, лишь поставила символы сердец.
Фанаты не ожидали увидеть молодую звезду в таком стиле и были приятно удивлены ее такому новому и дерзкому образу.
«Просто красавица с прекрасной стройной фигурой, правда!!!»;
«Классно, Катя, тебе идет такой стиль»;
«Глаз не отвести какая красотка!»;
«Бомба», — написали подписчики.
Екатерина Боярская — дочь политика и предпринимателя Сергея Боярского и внучка народных артистов Михаила Боярского и Ларисы Луппиан.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка Боярского показала глубокое декольте.
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