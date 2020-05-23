«Глаз не отвести»: внучка Боярского сразила фанатов образом аниме

Внучка заслуженного артиста РФ Михаила Боярского — 21-летняя Екатерина сразила наповал подписчиков своим неожиданным образом. Она предстала перед фанатами с розовыми прядями на волосах, дерзким макияжем, в обтягивающем топе и черной кожаной куртке. На шее у Кати красуется большой кулон в виде сердца. Фото в новом образе девушка выложила в своем профиле в Instagram.

Сам снимок Катя никак не подписала, лишь поставила символы сердец.

Instagram @boyarskaya.katerina

Фанаты не ожидали увидеть молодую звезду в таком стиле и были приятно удивлены ее такому новому и дерзкому образу.

«Просто красавица с прекрасной стройной фигурой, правда!!!»;

«Классно, Катя, тебе идет такой стиль»;

«Глаз не отвести какая красотка!»;

«Бомба», — написали подписчики.

Екатерина Боярская — дочь политика и предпринимателя Сергея Боярского и внучка народных артистов Михаила Боярского и Ларисы Луппиан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что внучка Боярского показала глубокое декольте.