«Сиротинушки вы наши!» — Шнуров высмеял Пригожина за жалобу на «чудовищное положение» артистов
Бывший лидер группы «Ленинград» высказал свое мнение о «бедствующих» в пандемию певцах и актерах.
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Фото, видео: Instagram @shnurovs
Скандально известный музыкант Сергей Шнуров резко отреагировал на заявление продюсера Иосифа Пригожина об «ужасном положении артистов», якобы обнищавших на фоне пандемии COVID-19.
На днях супруг певицы Валерии сообщил, что искренне переживает за будущее звезд шоу-бизнеса, «проедающих то, что удалось в свое время скопить». А также посетовал, что вернуться на большую сцену многим из них удастся не раньше следующего года. А значит, они буквально будут голодать на протяжение нескольких месяцев.
Шнуров же счел подобные речи глупостью и, в свойственной ему ироничной манере, сочинил и опубликовал в Instagram стихотворение, призывающее помочь бедному Иосифу и всем его подопечным.
«…Из ботвы готовим каши?
Бересту уже едим?
Сиротинушки вы наши,
Исхудал совсем поди?
Правду не замажешь ложью,
Ведь артист попал в беду!
Так поможем люди божьи,
Кто чем может на еду…» — написал Сергей и тут же добавил, что даже лично готов помочь таким «нуждающимся» сосисками из «Пятерочки».
Сатирический пост Шнурова взорвал соцсеть по-настоящему. Фолловеры, один за другим, хвалили артиста и выражали искреннюю признательность за стремление вразумить «отчаявшихся».
«Кто больше всего пострадал? Шоу-бизнес! Как им всем плохо в их дворцах!»
«Ну все… ожидаем ответочку от «любителя сильных женщин»!»
«Шнур, всю правду матку! Дай бог тебе здоровья! Молодец!» — откликнулись поклонники артиста.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что супруг Наташи Королевой — Сергей Глушко (Тарзан) — недоумевает, почему государство помогает выживать в пандемию врачам и пенсионерам, но не артистам.
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