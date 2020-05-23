Скандально известный музыкант Сергей Шнуров резко отреагировал на заявление продюсера Иосифа Пригожина об «ужасном положении артистов», якобы обнищавших на фоне пандемии COVID-19.

На днях супруг певицы Валерии сообщил, что искренне переживает за будущее звезд шоу-бизнеса, «проедающих то, что удалось в свое время скопить». А также посетовал, что вернуться на большую сцену многим из них удастся не раньше следующего года. А значит, они буквально будут голодать на протяжение нескольких месяцев.

Шнуров же счел подобные речи глупостью и, в свойственной ему ироничной манере, сочинил и опубликовал в Instagram стихотворение, призывающее помочь бедному Иосифу и всем его подопечным.

«…Из ботвы готовим каши?

Бересту уже едим?

Сиротинушки вы наши,

Исхудал совсем поди?

Правду не замажешь ложью,

Ведь артист попал в беду!

Так поможем люди божьи,

Кто чем может на еду…» — написал Сергей и тут же добавил, что даже лично готов помочь таким «нуждающимся» сосисками из «Пятерочки».

Instagram @shnurovs

Сатирический пост Шнурова взорвал соцсеть по-настоящему. Фолловеры, один за другим, хвалили артиста и выражали искреннюю признательность за стремление вразумить «отчаявшихся».

«Кто больше всего пострадал? Шоу-бизнес! Как им всем плохо в их дворцах!»

«Ну все… ожидаем ответочку от «любителя сильных женщин»!»

«Шнур, всю правду матку! Дай бог тебе здоровья! Молодец!» — откликнулись поклонники артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что супруг Наташи Королевой — Сергей Глушко (Тарзан) — недоумевает, почему государство помогает выживать в пандемию врачам и пенсионерам, но не артистам.