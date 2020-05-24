🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 мая, для всех знаков зодиака

Вселенная настроена удивлять вас, особенно если вы сознательно приглашали любовь и романтику в свой мир. Три слова, Раки: воссоединение родственных душ — вот, что вас ожидает. Если по какой-то причине вы испытываете разлуку, верьте, что вот-вот дела пойдут к лучшему. Оставьте вопросы «как» и «почему» мудрости Вселенной, зная, что сейчас в вашей жизни могут произойти только хорошие вещи. Для других это может быть время углубления ваших обязательств и выбора, чтобы написать новую главу в вашей счастливой жизни. Забудьте о том, что считается «уместным», и двигайтесь в направлении, которое вам подходит.

Близнецы, вы продолжаете страдать. Вы же знаете, что погрязли в тупиковых отношениях. Так не избавиться ли от них наконец-то? Вы заслуживаете того, чтобы быть в месте, где вас любят и ценят. Вы заслуживаете удовлетворения ваших потребностей. Близнецы, которые недавно расстались, вам же стоит полностью прочувствовать свою боль, а не выбирать путь отрицания. Изучая наши тени, мы можем найти свет.

Космический совет: примите людей в своей жизни такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотите их видеть.

Чудеса происходят, когда мы порождаем энергию принятия и отпускаем необходимость контролировать, доминировать или манипулировать друг другом. Это первый шаг к внутренней и внешней алхимии. Продолжайте быть великодушными и мудрыми в поступках, Тельцы. Одинокие представители этого знака, вас ожидает приятное знакомство. Сосредоточьтесь на том, чтобы оставаться открытыми.

То, что вы испытываете сейчас, является классическим «черной полосы». Вы пытаетесь продвинуться вперед, но Вселенная кричит: «Еще рано!». Осознайте, какие знаки подают вам звезды. Путь наименьшего сопротивления — лучший путь вперед. Признание того, что вселенский план лучше, чем тот, который придумали вы, является первым шагом в этом путешествии. То, что вам сейчас необходимо — это начать развивать спокойствие и неподвижность. Отпустите беспокойство как образ жизни!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 мая, растущая Луна в созвездии Близнецов грозит создать негативную атмосферу в отношениях. Астрологи предупреждают, что даже между близкими людьми могут возникнуть разногласия и недопонимая. Рекомендуется держать эмоции под контролем.

♌ Лев

Ваша жизнь — не просто сборник рассказов. Это целый роман! Хоть он и кажется несколько сырым, но зато какой страстный и полный эмоций. Более того, он выдержал испытание временем. Если не это свидетельствует о вашей духовной силе, то что же тогда, Львы? Сегодня Вселенная просит вас заняться налаживанием связей. Если вы были на территории «возможно» и «давайте посмотрим», то вероятно пришло время сделать решительный шаг! Может быть, они откажутся от вашего предложения. Но можете ли вы представить, как изменится ваша жизнь, если вам скажут «да»?

Космический совет: займитесь развитием отношений!

♍ Дева

Умение брать на себя ответственность — сильное и важное качество, Девы. Возможно вам не хватало его в прошлом, но жизненные обстоятельства вас многому научили, не так ли? Согласитесь, гораздо проще жить, когда вы сами отвечаете за то, каким будет ваш путь. Однако не стоит требовать того же и от других. Важно понимать, что у всех людей свой жизненный опыт. Нужно быть терпимей и вместо того, чтобы устраивать скандалы, стоит поговорить с человеком. Так вероятность быть услышанным возрастет.

Космический совет: не возлагайте на других людей больших надежд. Самый большой помощник для вас — это вы сами.

♎ Весы

Внутри вас бушует революция, которая заставляет вас осознать свою истинную силу. Вы больше не чувствуете необходимость притуплять свой блеск или соглашаться на отношения, которые не соответствуют вашему высшему «я». Помните, что лучше быть самим собой, чем в отношениях, в которых вы не чувствуете, что вас ценят или любят. Некоторые из вас также могут испытывать классический случай «черной полосы». Вселенная не забирает вашу долю благословения. Практикуйте терпение, зная, что вы получите больше, когда все пазлы соберутся.

Космический совет: будьте терпеливы и вы получите вселенское благословение.

♏ Скорпион

Разделение — это иллюзия. Вы тесно связаны со всем, что происходит во Вселенной, Скорпионы. Пришло время осознать магию, которая вас окружает. Песня ворона и танец ветров несут послания извне — если только вы готовы слушать. В мирском смысле вы можете столкнуться с вашим прошлым. Если выбор касается человека, обратите внимание на его действия, а не слова. Это даст вам хорошее представление о том, стоит ли он вашего времени и усилий.

Космический совет: выберите единение, а не разделение.

♐ Стрелец

Стрельцы, с темами смерти и перерождения в последнее время вы сталкивались довольно тесно. Но темная ночь души уступает место рассвету. Энергия новой Луны очень важна, так как она дает вам шанс начать все сначала. Подумайте о семенах, которые вы намереваетесь посадить в течение следующих нескольких дней; все способы, которыми вы хотите внести позитивные изменения в свой мир. Помните, что вам не нужно искать подсказки снаружи. Именно настроившись на пространство своего сердца, вы обретете смелость прыгнуть от посредственности к величию. Космический совет: Вселенная дает вам шанс начать все сначала.

♑ Козерог

Оглянитесь и посмотрите на траекторию своей жизни. Изучите утрату и боль, которые угрожали разлучить вас с близкими. Что вызывает у вас повторение этих инцидентов? Вас охватывает чувство облегчения или вы держитесь за бремя того, что ощущается как другая жизнь? После более глубокого изучения вы поймете, что у Вселенной был план для вас с самого начала. Вещи, которые не сработали, были организованы определенным образом, чтобы защитить вас от вреда. Что касается препятствий, с которыми вы сталкиваетесь сейчас, знайте, что они имеются на вашем пути, чтобы спровоцировать ваш рост.

Космический совет: знайте, что Вселенная защищает вас всеми силами.

♒ Водолей

Повторите три раза, Водолеи: «не все стоят моего времени и усилий». Вам нужно пресечь ядовитую ситуацию в зародыше. Перед вами давно мелькали красные флаги, но вы старательно отводили глаза. Если вы находитесь в тупиковых отношениях, то изучите нездоровые паттерны, которые ваш близкий человек повторяет уже некоторое время. Учитывая все, что происходит (или не происходит), вам будет легко принять решение о другом человеке. Звезды побуждают вас обратить ваше внимание внутрь и прервать цикл.

Космический совет: внутренняя работа — это то, что вам сейчас необходимо.

♊ Рыбы

Сейчас не время действовать, Рыбы. Сядьте и наблюдайте. Занимайтесь жизнью, как будто это игра. В эти моменты вы сможете наблюдать дуальность, которая является синонимом материального плана существования. Нет ничего хорошего или плохого. Это наше восприятие окрашивает реальность. Итак, найдите тень в самом ярком свете и серебряную подкладку самой темной ночью. Знайте, что солнце снова взойдет.

Космический совет: возьмите паузу и прекратите бессмысленный бег.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая. На предстоящей неделе у многих может проявиться эмоциональная неудовлетворенность, а также потребность уйти от реальности в фантазии и грезы.