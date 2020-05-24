Новосибирцы устроили тусовку в центре города, нарушив самоизоляцию
Шумная вечеринка возмутила рестораторов, теряющих прибыль из-за пандемии. На весельчаков пожаловались мэру и губернатору.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com © Simon Belcher, Instagram
Не выдержали долгой самоизоляции и соблазнов весны жители Новосибирска. Они устроили масштабную вечеринку в центре города прямо на улице. Тусовка — редкость в разгар пандемии коронавируса — привлекла внимание одного из сотрудников закрытого из-за мер безопасности местного ресторана. Проходя мимо, мужчина снял видео и выложил в Instagram. Позже оно разошлось по сети, один пользователь поделился им, отметив мэра города и губернатора, а также аккаунт Роспотребнадзора, сообщает издание NGS.RU.
«К чему этот фарс с закрытием ресторанов?» — обратился к чиновникам пользователь.
Ответа от власть имущих пока не последовало. Как рассказал позже представитель владельца ресторана, где работает случайный оператор шумной вечеринки, остается непонятным, почему одни заведения штрафуют за мелочи в кризисный период, а на такие вопиющие нарушения не реагируют.
«То, что происходит в Новосибирске, и удивляет, и расстраивает одновременно. Нам совершенно непонятно, почему профессиональные игроки, имеющие большие рестораны, просторные веранды, обученный персонал, платящие достаточно большие налоги в бюджет, в данной ситуации проигрывают лавочникам», — заявил Артур Ганагин, представитель ресторана.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Красноярске «сетевики» закатили вечеринку в баре во время самоизоляции.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
46%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?