Новосибирцы устроили тусовку в центре города, нарушив самоизоляцию

Шумная вечеринка возмутила рестораторов, теряющих прибыль из-за пандемии. На весельчаков пожаловались мэру и губернатору.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Simon Belcher, Instagram

Не выдержали долгой самоизоляции и соблазнов весны жители Новосибирска. Они устроили масштабную вечеринку в центре города прямо на улице. Тусовка — редкость в разгар пандемии коронавируса — привлекла внимание одного из сотрудников закрытого из-за мер безопасности местного ресторана. Проходя мимо, мужчина снял видео и выложил в Instagram. Позже оно разошлось по сети, один пользователь поделился им, отметив мэра города и губернатора, а также аккаунт Роспотребнадзора, сообщает издание NGS.RU.

«К чему этот фарс с закрытием ресторанов?» — обратился к чиновникам пользователь.

Ответа от власть имущих пока не последовало. Как рассказал позже представитель владельца ресторана, где работает случайный оператор шумной вечеринки, остается непонятным, почему одни заведения штрафуют за мелочи в кризисный период, а на такие вопиющие нарушения не реагируют.

«То, что происходит в Новосибирске, и удивляет, и расстраивает одновременно. Нам совершенно непонятно, почему профессиональные игроки, имеющие большие рестораны, просторные веранды, обученный персонал, платящие достаточно большие налоги в бюджет, в данной ситуации проигрывают лавочникам», — заявил Артур Ганагин, представитель ресторана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Красноярске «сетевики» закатили вечеринку в баре во время самоизоляции.

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