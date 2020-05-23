Представители компании, занимающейся сетевым маркетингом, закатили шумную вечеринку в одном из баров Красноярска во время самоизоляции из-за коронавируса. По данным местных СМИ, организатор закрытой тусовки живет в Новосибирске и общалась с участниками мероприятия по видеосвязи через монитор в увеселительном заведении.

В своей «речи» зачинщица безудержного отдыха отметила, что сотрудники сетевой компании «задолбались сидеть дома» и должны хорошенько отдохнуть. Видеоролики, снятые во время вечеринки, девушка опубликовала в своем аккаунте в Instagram.

Судя по кадрам, в заведении во время тусовки находились несколько десятков человек без средств индивидуальной защиты.

По некоторым данным, региональные правоохранительные органы уже начали проверку по данному факту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция остановила подпольный концерт в рязанском баре.