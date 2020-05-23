Видео: В Красноярске «сетевики» закатили вечеринку в баре во время самоизоляции
Организатор закрытой тусовки находилась в Новосибирске и общалась с участниками по видеосвязи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Britta Pedersen, Instagram
Представители компании, занимающейся сетевым маркетингом, закатили шумную вечеринку в одном из баров Красноярска во время самоизоляции из-за коронавируса. По данным местных СМИ, организатор закрытой тусовки живет в Новосибирске и общалась с участниками мероприятия по видеосвязи через монитор в увеселительном заведении.
В своей «речи» зачинщица безудержного отдыха отметила, что сотрудники сетевой компании «задолбались сидеть дома» и должны хорошенько отдохнуть. Видеоролики, снятые во время вечеринки, девушка опубликовала в своем аккаунте в Instagram.
Судя по кадрам, в заведении во время тусовки находились несколько десятков человек без средств индивидуальной защиты.
По некоторым данным, региональные правоохранительные органы уже начали проверку по данному факту.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция остановила подпольный концерт в рязанском баре.
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