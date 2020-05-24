Опередившая время: первая в мире женщина-капитан дальнего плавания Анна Щетинина

На этой недели два прославленных флота России отметили день рождения. Старейший, основанный еще Петром I, Балтийский — 18 мая. А 21 мая праздновали уже офицеры и моряки легендарного ТОФа — Тихоокеанского флота.

Никому не надо напоминать, что ВМФ — это гордость и слава нашей страны. А Россия — великая морская держава. И боевое дежурство сейчас несут представители нового поколения моряков.

Как правило, это суровые мужчины. Но мало кто вспоминает, что в историю нашего флота яркие страницы вписали и представительницы слабого пола.

Среди них — Анна Щетинина. Первая в мире женщина — капитан дальнего плавания. Она служила и на Балтике, и на Дальнем Востоке. В середине прошлого века Щетинина сделала первые шаги на пути к реальному и здоровому феминизму.

Это сейчас дамой за штурвалом корабля никого не удивишь. А тогда это был прорыв. Корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Подтергера об уникальной женщине, которая опередила время. Подробности в репортаже.