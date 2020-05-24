Жители Самары разделись в поддержку тульской медсестры в бикини

Скандал вокруг тульской медсестры, надевшей защитный костюм на работе поверх купальника из-за жары, не оставил равнодушными жителей Самары. Люди запустили флешмоб в поддержку девушки, которую подвергли критике за такое якобы неэтичное поведение.

Фотографии людей в аналогичной экипировке появились в группе «Самара Live» в социальной сети «ВКонтакте». Горожане позировали в защитных комбинезонах поверх плавок и бикини на фоне пляжей, дворов и даже в больницах. Снимки они выкладывали с хэштегом #поракупальников.

Один из участников флешмоба признался, что находиться в таком костюме даже в одном купальнике очень тяжело. По его словам, тут же начинают запотевать очки, дышать становится трудно. И это при том, что для поддержки медсестры люди в костюмах просто стояли, в то время как девушка работала.

«Поэтому огромный респект и уважением врачам. В купальнике ничего постыдного нет, обычная вполне одежда», — сказал мужчина.

Скандал разразился 20 мая, когда снимок тульской медсестры, которая зашла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, сквозь который просвечивал купальник, попал в сеть. Такое решение девушка приняла из-за сильной жары. Общественность раскололась на тех, кто поддерживал девушку, работающую в тяжелых условиях, и хейтеров. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как отреагировал на поступок сотрудницы госпиталя губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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