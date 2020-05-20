Купальник, вместо формы: Тульскую медсестру отчитали за откровенный наряд

К тульской медсестре применили дисциплинарное взыскание после того, как она появилась на работе в неподобающем виде. Сотрудница госпиталя зашла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, сквозь который просвечивал купальник. Из-за сильной жары женщина решила не надевать рабочую форму и заменила ее на бикини.

Newstula.ru

В областном Минздраве сообщили, что сделали сотруднице замечание и провели разъяснительную беседу с персоналом.

«Нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на фоне пандемии коронавируса спрос на медсестер в разы увеличился в регионах Северо-Западного федерального округа за последние два месяца.