Купальник, вместо формы: Тульскую медсестру отчитали за откровенный наряд

Сотрудница клиники надела под прозрачный защитный костюм бикини.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Ricardo Demurez

К тульской медсестре применили дисциплинарное взыскание после того, как она появилась на работе в неподобающем виде. Сотрудница госпиталя зашла в палату к пациентам в прозрачном защитном костюме, сквозь который просвечивал купальник. Из-за сильной жары женщина решила не надевать рабочую форму и заменила ее на бикини.

Newstula.ru

В областном Минздраве сообщили, что сделали сотруднице замечание и провели разъяснительную беседу с персоналом.

«Нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — отметили в ведомстве.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на фоне пандемии коронавируса спрос на медсестер в разы увеличился в регионах Северо-Западного федерального округа за последние два месяца.

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