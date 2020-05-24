«Ид мубарак!» — Хабиб Нурмагомедов поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам
Российский боец смешанных единоборств выложил пост в Instagram в честь окончания священного месяца Рамадан.
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Фото, видео: Instagram @khabib_nurmagomedov
Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов в своем аккаунте в Instagram поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. 31-летний чемпион UFC в легком весе опубликовал пост в честь окончания священного месяца Рамадан.
«Ид мубарак, братья и сестры! Поздравляю всех с праздником Ид аль-Фитр Ураза-байрам. Пусть все молитвы, посты, благие деяния и намерения примет Всевышний. Пусть Всевышний поможет нам всем и избавит нас от этой болезни, которая поразила весь мир. Всем мира и добра», — пожелал Хабиб Нурмагомедов.
Подписчики спортсмена поблагодарили за поздравления и пожелали его отцу скорейшего выздоровления. Комментарии на разных языках моментально заполнили страницу Хабиба Нурмагомедова.
«Ассаляму алейкум, брат Хабиб! Спасибо большое за поздравление! Вас тоже от всей души поздравляю со священным праздником! Всех благ вам и вашим близким! Пусть Аллах оберегает вашу семью от бед и несчастий! Здоровья папе, долгих лет жизни!»
«Ид мубарак, брат! Оставайся сильным и побеждай в каждом поединке!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Камил Гаджиев рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова.
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