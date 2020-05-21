Камил Гаджиев рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова

Информацией о состоянии заболевшего отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова поделился руководитель промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев. По его словам, 57-летний Абдулманап Нурмагомедов, увы, не стал чувствовать себя лучше.

«Его состояние остается стабильно тяжелым. За вчера не было никаких изменений», — цитирует Гаджиева «Спорт экспресс».

25 апреля Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован в больницу Махачкалы с подозрением на пневмонию. К тому времени тренер чувствовал себя не очень хорошо уже два дня. Из Махачкалы в российскую столицу Нурмагомедова-старшего отправили спецбортом.

14 мая стало известно о том, что отца чемпиона UFC ввели в состояние искусственной комы. По словам его родственника, причиной госпитализации тренера стали проблемы с сердцем.

18 мая Хабиб Нурмагомедов подтвердил данные о том, что его отец инфицирован коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боец UFC рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова.