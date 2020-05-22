Адвокат певицы Лолиты Милявской Сергей Жорин призвал интернет-пользователей не верить «фейковым новостям» бывшего супруга звезды Дмитрия Иванова. Накануне в СМИ распространилась информация, что якобы тренер по сквошу угодил в больницу с серьезными травмами. А после, когда поклонники пытались выяснить причину его тяжелого состояния, Иванов рассказал о загадочной беседе с правозащитником в суде, тем самым намекнув, что юрист может иметь отношение к его госпитализации.

Жорин отметил, что ему не хочется, чтобы люди доверяли комментариям Иванова, который буквально их водит за нос.

«Перестаньте вестись на эти глупые информационные вбросы. Тема закрыта. Давайте уже объявим бойкот Иванову и всем его фейковым новостям», — обратился адвокат к интернет-пользователям.

Чтобы прояснить свою позицию, правозащитник напомнил о том, как развивались события 21 мая, когда появились сведения о том, что бывший супруг Лолиты лечится в больнице.

«Я выяснил, что с Ивановым произошло чудесное исцеление, потому что когда появились новости о его госпитализации, журналисты писали, что он находится фактически при смерти. Ближе к обеду, вероятно, ему стало лучше, он сразу стал писать разным изданиям и вспомнил, что слышал одну странную фразу от Жорина в суде, и провел такую причино-следственную связь, что, наверно, Жорин организовал покушение», — отметил юрист.

Продолжая наблюдать за действиями Иванова, он заметил, что к вечеру человек, у которого, по информации некоторых изданий была сломана челюсть, начал бесперебойно давать интервью различным СМИ и спокойно общаться с ними по телефону.

«Но, вероятно, после обеда челюсть срослась, он давал комментарии, суть которых сводилась к тому, что он вспомнил загадочные особенности нашего общения в суде. <…> Он связывает покушение с тем, что я ему говорил в суде. Ну, абсолютная же бредятина», — призвал к здравомыслию фанатов Жорин.

Интересно, что после развода с Лолитой Дмитрий Иванов стал появляться на публике чуть ли не чаще, чем сама певица. Тренер по сквошу, то и дело участвует в различных шоу, за выступления в которых, по неофициальным данным, получает несколько миллионов рублей. Это притом, что его основная профессия — тренерство — приносит заработок довольно скудный. К слову, новая возлюбленная Иванова Ольга Кулиева не может похвастаться таким же большим состоянием, какое было у Лолиты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими скандалами сопровождался бракоразводный процесс Лолиты и Иванова. В числе прочего, по словам звезды, экс-супруг чуть было не отравил ее неизвестными лекарствами ради собственной выгоды.