Молодая мама с двухлетним сыном пропали в Самарской области

Молодая женщина с ребенком более суток назад ушли из дома в селе Каменка Шенталинского района Самарской области и не вернулись.

Полицейские осмотрели место проживания 23-летней Ольги и ее двухлетнего сына Кости, опросили соседей, проверяются места их возможного пребывания у знакомых или родственников семьи.

«Ориентировки направлены в отделы внутренних дел области и ближайших регионов, проводится работа в медицинских, религиозных и социальных организациях», — сообщили в региональном МВД.

Правоохранители просят в случае появления какой-либо информации о пропавших незамедлительно сообщать.

Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье разыскивается 31-летняя женщина — мать четверых детей, которая уехала ко врачу и не вернулась.

Как передавал 5-tv.ru, в Кировской области в мае пропавший четырехлетний мальчик спустя двое суток был найден — его обнаружили в лесу, пока его мать находилась в запое.