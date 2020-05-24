Молодая мама с двухлетним сыном пропали в Самарской области
Полиция Шенталинского района разослала ориентировки в ближайшие регионы.
Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow
Молодая женщина с ребенком более суток назад ушли из дома в селе Каменка Шенталинского района Самарской области и не вернулись.
Полицейские осмотрели место проживания 23-летней Ольги и ее двухлетнего сына Кости, опросили соседей, проверяются места их возможного пребывания у знакомых или родственников семьи.
«Ориентировки направлены в отделы внутренних дел области и ближайших регионов, проводится работа в медицинских, религиозных и социальных организациях», — сообщили в региональном МВД.
Правоохранители просят в случае появления какой-либо информации о пропавших незамедлительно сообщать.
Ранее URA.RU сообщало, что в Прикамье разыскивается 31-летняя женщина — мать четверых детей, которая уехала ко врачу и не вернулась.
Как передавал 5-tv.ru, в Кировской области в мае пропавший четырехлетний мальчик спустя двое суток был найден — его обнаружили в лесу, пока его мать находилась в запое.
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