Видео: Двуликий котенок родился на ферме в США
Необычный и редкий инцидент произошел в штате Орегон на северо-западе страны.
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Фото, видео: Instagram @biscuits_andgravy
Котенок с двумя мордочками родился на ферме в американском штате Орегон. Всего в помете обыкновенной кошки было шесть детенышей, один из которых появился на свет с необычным и редким синдромом — кот Януса (ассоциация с двуликим римским богом — Прим.ред.).
Маленькое животное обладает двумя парами глаз, двумя ртами, двумя носами и одной общей головой. Котята с подобной патологией, как правило, не живут более одного дня. Несмотря на это, ветеринары считают, что здоровье новорожденного детеныша отменное и его жизни ничего не угрожает.
Семья хозяина фермы поначалу была шокировано появлением необычного котенка. Впоследствии малыша полюбили и окружили заботой. Питомец с удовольствием поглощает молоко из бутылочки, мяукает обоими ртами и постепенно крепнет.
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