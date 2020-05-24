Микроавтобус перевернулся под Астраханью. Пострадали не менее 16 человек

Авария произошла на трассе «Астрахань — Володарский».

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Фото, видео: МЧС России, vk.com/avaria30

Не менее 16 человек пострадали в результате опрокидывания микороавтобуса на трассе «Астрахань — Володарский». Авария произошла около 16.00 по московскому времени.

На месте работают экстренные службы. Состояние пострадавших уточняется. Все госпитализированы в ближайшую горбольницу.

МЧС России

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