Микроавтобус перевернулся под Астраханью. Пострадали не менее 16 человек
Авария произошла на трассе «Астрахань — Володарский».
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Фото, видео: МЧС России, vk.com/avaria30
Не менее 16 человек пострадали в результате опрокидывания микороавтобуса на трассе «Астрахань — Володарский». Авария произошла около 16.00 по московскому времени.
На месте работают экстренные службы. Состояние пострадавших уточняется. Все госпитализированы в ближайшую горбольницу.
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