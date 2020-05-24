Микроавтобус перевернулся под Астраханью. Пострадали не менее 16 человек

Не менее 16 человек пострадали в результате опрокидывания микороавтобуса на трассе «Астрахань — Володарский». Авария произошла около 16.00 по московскому времени.

На месте работают экстренные службы. Состояние пострадавших уточняется. Все госпитализированы в ближайшую горбольницу.