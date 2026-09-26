Дроны ВСУ атаковали кафе в Херсонской области

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 22 0

Под завалами найдены тела погибших.

В Херсонской области погибли молодые девушки после атаки ВСУ

Фото: Reuters/Anatolii Stepanov

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Две девушки погибли после атаки ВСУ в Херсонской области

Дрон киевского режима нанесли удар по кафе «День-ночь» в Херсонской области вечером 25 сентября. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Под завалами были обнаружены тела девушек 2004 и 2006 годов рождения. Еще двое человек получили множественные осколочные ранения и сотрясение мозга. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Северском районе Краснодарского края три человека погибли и два пострадали в результате падения обломков украинских дронов. Также, по данным местных властей, в результате атаки БПЛА на территории ряда предприятий случились возгорания. Огонь удалось ликвидировать. Кроме того, произошли обрывы проводов на железнодорожной сети.

Также 5-tv.ru сообщал, что ночью киевские боевики с помощью дронов атаковали Ростовскую область, в результате чего пострадали пять человек.  Ранения получил один житель Таганрога и четверо — Азова. Среди пострадавших есть ребенок. По информации Юрия Слюсаря, все были госпитализированы. Им оказывают необходимую медпомощь.

 Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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