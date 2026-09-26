«Подсел» на нейросети: директор Эрмитажа перешел на DeepSeek

Михаил Пиотровский заявил о риске привыкания людей к искусственному интеллекту

Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский заявил, что активно использует искусственный интеллект, но считает чрезмерную зависимость от таких технологий потенциальной опасностью. Об этом он рассказал на Форуме объединенных культур.

По словам Пиотровского, нейросети могут хорошо справляться с подготовкой текстов, однако результат требует обязательной проверки и доработки человеком. В качестве примера он привел поздравления коллегам.

«Машина точно лучше нас пишет поздравления коллегам с днем рождения, но все равно по ним секретарь должен пройтись или сам. Сначала машина пишет, потом мы добавляем, чтобы люди, которые читали, понимали, что это поздравление написал Михаил Борисович Пиотровский, а не просто кто-то», — отметил глава Эрмитажа.

Он также рассказал, что сам регулярно обращается к ИИ перед встречами. По словам Пиотровского, это помогает ему лучше подготовиться, но одновременно заставляет задумываться о влиянии технологий на человеческое мышление.

«Я практически перед каждой встречей пишу ИИ, чтобы знать, как я должен говорить, чтобы точно не говорить, что хочет говорить на эту тему машина», — сказал он.

Пиотровский подчеркнул, что нейросети могут постепенно приучать людей к однообразному восприятию информации и формировать привычку полагаться на алгоритмы. Ранее сообщалось, что в России планируется регулировать использование искусственного интеллекта госслужащими: для работы будут применяться проверенные модели в закрытом контуре.

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