Не смогли спасти: самолет авиакомпании AJet совершил посадку после смерти пассажирки

Самолет авиакомпании AJet совершил посадку после смерти пассажирки

Самолет турецкой авиакомпании AJet совершил вынужденную посадку в аэропорту Антальи после того, как одной из пассажирок стало плохо во время полета. Женщина скончалась, несмотря на помощь врача, находившегося на борту. Об этом сообщило издание HavaSosyalMedya.

Инцидент произошел на рейсе из Медины в аэропорт Сабиха Гекчен. Во время полета у гражданки Турции остановилось сердце. Врач около получаса пытался оказать ей помощь, однако спасти пассажирку не удалось.

После этого экипаж принял решение изменить маршрут и направить самолет в аэропорт Антальи. Лайнер вылетел из Медины в 07:35 по московскому времени и должен был прибыть в аэропорт Сабиха Гекчен в 12:55. Посадка в Анталье состоялась около 11:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Демократической Республике Конго произошло крушение самолета авиакомпании Tracep, в результате которого погибли 13 человек.

Воздушное судно выполняло рейс из Киквита в Киншасу. По данным радиостанции Okapi, среди пассажиров находились военные офицеры, все люди на борту погибли.

Предварительно, причиной происшествия могли стать технические проблемы. Пилот пытался совершить экстренную посадку, однако самолет упал на территории частного участка в коммуне Манзао.

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