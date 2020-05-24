Смертельное ДТП с двумя грузовиками осложнило движение на МКАД
На кадрах с места аварии видно, что один из автомобилей перевернулся и лежит почти на двух полосах.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
«Нас освободили!» — полицейские из Боровичей поблагодарили граждан за поддержку
«Половина — персик, половина — шоколад»: Симоньян показала семимесячную дочь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com, vk.com/msk_today
После столкновения двух грузовых автомобилей на десятом километре МКАД в Москве движение по трассе оказалось почти полностью перекрыто.
Как сообщает ТАСС, погиб один человек. Еще один получил травмы.
В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы и полиция.
На кадрах с места ДТП видно, что один из автомобилей перевернулся и лежит почти на двух полосах, а по магистрали разбросаны вещи.
Читайте также
24%
0.96 78.44
0.64
Нашли ошибку?