Смертельное ДТП с двумя грузовиками осложнило движение на МКАД

После столкновения двух грузовых автомобилей на десятом километре МКАД в Москве движение по трассе оказалось почти полностью перекрыто.

Как сообщает ТАСС, погиб один человек. Еще один получил травмы.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные службы и полиция.

На кадрах с места ДТП видно, что один из автомобилей перевернулся и лежит почти на двух полосах, а по магистрали разбросаны вещи.