Мат как обезболивающее: психолог объяснила выводы немецких ученых

Исследователи из Кильского университета доказали, что выкрикивание матерных ругательств снижает болевой порог, а другие слова в подобных обстоятельствах не работают.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Andrey Arkusha, Андрей Аркуша, 5-tv.ru

Выкрикивание матерных слов при сильной боли дает болеутоляющий эффект и повышает болевой порог. К такому выводу пришли психологи из Кильского университета в Германии после ряда проведенных экспериментов. Результаты их исследования опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

В экспериментах участвовали 92 добровольца, средний возраст которых составлял 27 лет. Им предлагалось опустить руку в очень холодную воду и выкрикивать либо матерное ругательство, либо одно из созвучных ему придуманных слов. Когда боль станет невыносимой, испытуемый должен был вынуть руку из ледяной воды.

Результат этого опыта, как и полагали ученые, подтвердил, что выкрикивание матерного слова повышает болевой порог, а вот выдуманные слова, к удивлению исследователей, никакого эффекта не произвели. Объяснить последнее обстоятельство ученые толком пока не смогли.

Психолог Оксана Защиринская, комментируя в интервью 5-tv.ru выводы немецких ученых, рассказала, что они подтверждаются наблюдениями российских медиков, имеющих дело с пациентами, которые восстанавливаются после инсульта.

«Это даже не психология, это физиология. Ученые обнаружили, что когда, допустим, человек после инсульта или инфаркта приводит себя в норму, у него первые слова часто, которые появляются, это вот такой родной русский мат», — сказала эксперт.

По словам Защиринской, ученые пришли к выводу, что эти «простые слова, которые объясняют очень многое», как бы являются базовыми при восстановлении речи. И они же в экстремальных ситуациях помогают человеку лучше выживать, перенастраивая мозг, заставляя его работать по какой-то упрощенной схеме, что снижает в итоге восприятие боли.

Ранее, как пиал 5-tv.ru, известный певец, народный артист России Лев Лещенко рассказал, в каких обстоятельствах использование нецензурной брани, по его мнению, уместно.

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